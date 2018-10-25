Восемь граждан России пострадали в ДТП в Норвегии

Киркенесс, Норвегия, , 05:21 — REGNUM Восемь российских граждан пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса в Норвегии, сообщает NTB.

Сообщается, в коммуне Сер-Варангер микроавтобус съехал с дороги, в результате чего пассажиры, находившиеся в салоне, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Киркенеса. Вероятной причной ДТП телеканал называет скользкую дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на трассе М5 в Рязанской области пострадали несколько человек при столкновении пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ. Автомобили столкнулись на 162-м километре трассы.

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