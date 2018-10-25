У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Токио, , 23:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю, сообщает 25 октября Геологическая служба США.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-восточнее города Исиномаки префектуры Мияги. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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