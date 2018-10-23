Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Тайбэй, , 08:21 — REGNUM В западной части Тихого океана у побережья Тайваня 23 октября произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом свидетельствуют данные Китайского сейсмологического центра.

По сведениям сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы к востоку от острова в 12:34 местного времени (7:34 мск). В центре отметили, что эпицентр землетрясения был на глубине около 19 км. На текущий час отсутствуют сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате подземных толчков. Также не сообщается о возможности возникновения цунами.

Читайте также: Ущерб от землетрясения в Индонезии составил более $900 млн

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября примерно в 190 км от города Порт-Харди в канадской провинции Британская Колумбия произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7.

Читайте также: В Канаде произошло мощное землетрясение