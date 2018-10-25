Спецслужбы ЛНР обнаружили крупный схрон украинских диверсантов

Луганск, , 12:17 — REGNUM Тайник с оружием, взрывчаткой и документами обнаружили сотрудники МГБ ЛНР возле посёлка Металлист недалеко от Луганска, сообщил 24 октября Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В выявленном тайнике находилось около двух килограммов взрывчатки, два пистолета Макарова (один с глушителем), две снайперские винтовки, три автомата Калашникова, восемь (ручных противотанковых гранатометов) РПГ различных модификаций, (реактивный пехотный огнемет) РПО-А «Шмель», около 6 тыс. патронов для автоматического оружия, свыше полусотни ручных гранат, гранатометы и выстрелы к ним», — сказано в сообщении.

Также в тайнике обнаружены поддельные паспорта, предназначавшиеся членам украинской разведывательно-диверсионной группы.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли из тяжёлого вооружения три населённых пункта Луганской Народной Республики.

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