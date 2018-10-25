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ВСУ трижды нарушили перемирие в ЛНР

Происшествия

Данные о жертвах и разрушениях уточняются

ВСУ трижды нарушили перемирие в ЛНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
ВСУ ведёт обстрел

Луганск, 25 октября 2018, 07:24 — REGNUM  За минувшие сутки киевские боевики трижды открыли огонь по территории трёх населённых пунктов Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР, сообщил 25 октября Луганский информационный центр.

ВСУ применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты и миномёты калибра 82 мм, а также станковые гранатомёты АГС и ручные гранатомёты РПГ.

Пострадали населённые пункты Голубовское, Долгое и Лозовое.

Напомним, базовым документом, призванным урегулировать конфликт между Украиной и Донбассом, являются Минские соглашения, подписанные Россией, Германией, Францией и Украиной 12 февраля 2015 года. Украина взяла на себя обязательства обеспечить устойчивое перемирие в Донбассе и отвести от линии фронта тяжёлые виды вооружений. Тем не менее Киев более трёх лет ежедневно демонстрирует желание продолжать войну.

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Война в Донбассе
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