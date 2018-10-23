В зоне поиска подлодки «Сан-Хуан» обнаружили два крупных объекта

Буэнос-Айрес, , 08:45 — REGNUM Два крупных объекта найдены в районе поисков аргентинской субмарины «Сан-Хуан» экспедицией Ocean Infinity. Об этом говорится в сообщении ВМС Аргентины.

Американская компания проинформировала аргентинских военных об обнаружении 20-го по счету объекта в зоне поисков. Ранее был найден еще один объект. Оба они отнесены к категории «высокая степень вероятности совпадения».

При первой же возможности найденные предметы обследуют, пояснили в Ocean Infinity. Ранее были исследованы 18 найденных объектов, однако они оказались образованиями горных пород и затонувшим судном.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины с 44 членами экипажа на борту пропала в Атлантическом океане в ноябре 2017 года. Поиски субмарины ничего не дали, однако в сентябре 2018 года их возобновила частная американская компания Ocean Infinity. Район исчезновения подлодки обследуют с помощью подводных аппаратов.

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