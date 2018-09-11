Пять подводных аппаратов ищут субмарину «Сан-Хуан» в Атлантике

Цитата из х/ф «Тайна двух океанов». Реж. Константин Пипинашвили. 1956. СССР

Буэнос-Айрес, , 09:36 — REGNUM В поисках исчезнувшей в 2017 году субмарины ВМС Аргентины «Сан-Хуан» задействованы пять автономных подводных аппаратов. О начале поисковой операции в Атлантическом океане сообщила американская компания Ocean Infinity.

Работы ведутся в 300 морских милях от города Комодоро-Ривадавия. Подводными аппаратами управляет команды из 60 человек. На борту корабля Seabed Constructor находятся три офицера ВМС Аргентины, а также четыре родственника членов экипажа пропавшей подлодки, уточнили в компании.

Поиски продлятся около недели. Оплату компания получит только в том случае, если подлодка будет найдена.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту находились 44 человека. В конце ноября власти Аргентины объявили о прекращении спасательной операции, однако саму субмарину по-прежнему ищут.

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