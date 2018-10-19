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Медведица напала на мужчину в пригороде Петропавловска-Камчатского

Происшествия

Пострадавший получил лишь поверхностные травмы конечностей

Медведица напала на мужчину в пригороде Петропавловска-Камчатского
Antranias
Медведь

Петропавловск-Камчатский, 19 октября 2018, 09:00 — REGNUM  В пригороде Петропавловска-Камчатского на мужчину напала медведица. Об этом сообщили 19 октября в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

По сведениям портала «Кам 24», медведица с медвежатами забрела на территорию школы в пригородном поселке Дальний. Сообщается, что хищница напала на местного жителя, которого, по сведениям краевого министерства здравоохранения, на «скорой» доставили в травматологию. Пострадавший получил лишь поверхностные травмы конечностей. В настоящее время специалисты лесного хозяйства заняты поиском бурых хищников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в окрестностях села Кругликово района имени Лазо Хабаровского края гималайский медведь напал на сборщика ягод. Мужчине удалось отбиться от зверя, сообщили в местной администрации.

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Столкновения медведей с людьми
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