Канадские школьники испытали на себе мощь антимедвежьего спрея

Оттава, , 05:13 — REGNUM От 15 до 20 учащихся школы канадского округа Ньюфаундленд пострадали из-за распыления аэрозоля, предназначенного для отпугивания медведей, сообщает пресс-служба местной полиции.

«Полиция прибыла в школу PWC High по инциденту с отравлением учащихся от воздействия аэрозоля, вероятно, предназначенного для отпугивания медведей… Около 15−20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей», — говорится в заявлении.

В настоящее время полиция занята установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в городе Богдановиче (Свердловская область) четверо детей были госпитализированы после отравления найденными на помойке лекарствами.

Читайте подробнее: На Урале четверо детей отравились найденными лекарствами