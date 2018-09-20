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Канадские школьники испытали на себе мощь антимедвежьего спрея

Происшествия

Пострадали от 15 до 20 учеников

Канадские школьники испытали на себе мощь антимедвежьего спрея
Аэрозоль

Оттава, 20 сентября 2018, 05:13 — REGNUM  От 15 до 20 учащихся школы канадского округа Ньюфаундленд пострадали из-за распыления аэрозоля, предназначенного для отпугивания медведей, сообщает пресс-служба местной полиции.

«Полиция прибыла в школу PWC High по инциденту с отравлением учащихся от воздействия аэрозоля, вероятно, предназначенного для отпугивания медведей… Около 15−20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей», — говорится в заявлении.

В настоящее время полиция занята установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в городе Богдановиче (Свердловская область) четверо детей были госпитализированы после отравления найденными на помойке лекарствами.

Читайте подробнее: На Урале четверо детей отравились найденными лекарствами

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Происшествия в учебных заведениях
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