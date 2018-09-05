Сборщик ягод под Хабаровском отбился от нападавшего медведя

с. Кругликово, Хабаровский край, , 09:05 — REGNUM Гималайский медведь напал на сборщика ягод в окрестностях села Кругликово района имени Лазо Хабаровского края. Мужчине удалось отбиться ль зверя, сообщили в местной администрации.

По словам главы администрации района Снежаны Ждановой, нападение зверя произошло примерно в десяти километрах от села.

«Гималайский медведь напал на него (на сборщика ягод — прим. ИА REGNUM ) неожиданно со спины», — цитирует ее слова агентство «Хабаровский край сегодня».

Также сообщается, что пострадавший сумел отбиться от хищника при помощи ножа. Уточняется, что раненый медведем сборщик ягод уже прошел курс терапии и его жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике были застрелены два медведя, убившие и разорвавшие человека.

Читайте также: На Камчатке застрелены два медведя-людоеда