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Сборщик ягод под Хабаровском отбился от нападавшего медведя

Происшествия

Раненый мужчина уже прошел курс терапии и его жизни ничто не угрожает

с. Кругликово, Хабаровский край, 5 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Гималайский медведь напал на сборщика ягод в окрестностях села Кругликово района имени Лазо Хабаровского края. Мужчине удалось отбиться ль зверя, сообщили в местной администрации.

По словам главы администрации района Снежаны Ждановой, нападение зверя произошло примерно в десяти километрах от села.

«Гималайский медведь напал на него (на сборщика ягод — прим. ИА REGNUM ) неожиданно со спины», — цитирует ее слова агентство «Хабаровский край сегодня».

Также сообщается, что пострадавший сумел отбиться от хищника при помощи ножа. Уточняется, что раненый медведем сборщик ягод уже прошел курс терапии и его жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике были застрелены два медведя, убившие и разорвавшие человека.

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Столкновения медведей с людьми
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