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В Якутии трое человек утонули при переправе через реку Алдан

Происшествия

Одного из местных жителей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Якутск, 17 октября 2018, 08:12 — REGNUM  В Томпонском районе Якутии при переправе через реку Алдан перевернулась лодка, в результате чего трое человек погибло. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает 17 октября пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что одного из местных жителей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего в лодке находились восемь человек, четверым удалось спастись, поиски еще одного человека продолжаются, уточнили в СКР.

«Судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день ведется следствие по уголовному делу, добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что трое жителей города Азов Ростовской области утонули в результате инцидента с вёсельной лодкой, произошедшего на реке Дон.

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