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В реке Дон утонули трое пьяных, решивших прокатиться на лодке, — СКР

Происшествия

Тела погибших были обнаружены вблизи причальной стены

Азов, Ростовская область, 15 октября 2018, 11:30 — REGNUM  По факту инцидента с вёсельной лодкой на реке Дон, в результате которого утонули трое жителей города Азов Ростовской области, правоохранители начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что гибель троих граждан в возрасте от 25 до 35 лет произошла утром 14 октября.

«Мужчины, злоупотребив спиртными напитками, сели в весельную лодку, которая во время хода перевернулась и утонула», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уведомили, что тела погибших были обнаружены вблизи причальной стены. Также в СКР сообщили, что на сегодняшний день проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, выясняются личности погибших.

Читайте также: Найдены тела двоих рыбаков, пропавших в Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября были обнаружены тела двоих из четырех пропавших в Якутии рыбаков, еще двоих мужчин продолжили искать спасатели. По сведениям МЧС РФ, 17 сентября четверо мужчин уехали на моторной лодке в село Тит-Ары Хангаласского района на рыбалку. Спустя сутки рыбаки должны были вернуться домой, однако пропали без вести.

Читайте также: Найдены тела двоих рыбаков, пропавших в Якутии

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Происшествия на воде
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