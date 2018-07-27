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На Ямале перевернулась моторная лодка с людьми

Происшествия

Трагедия произошла в четверг, 26 июля, в протоке «Мангуй»

На Ямале перевернулась моторная лодка с людьми
jarmoluk
Происшествия на воде

Салехард, 27 июля 2018, 09:07 — REGNUM  По факту гибели ребенка в реке в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в четверг, 26 июля, в протоке «Мангуй», расположенной на реке Таз.

По предварительным данным, местный житель, управлявший моторной лодкой «Обь М2», не справился с управлением и допустил столкновение с берегом. Всего в лодке, которая перевернулась, находились три человека (управлявший лодкой мужчина, его 6-летний сын и товарищ).

Мужчине удалось вытащить из воды своего товарища, однако сына он так и не нашел. Тело ребенка до сих пор не обнаружено.

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Происшествия на воде
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