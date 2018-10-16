От взрыва на заводе в Иране пострадал 21 человек

Тегеран, , 22:55 — REGNUM В результате взрыва на заводе вблизи города Ардон в Иране пострадал 21 рабочий, 16 октября передает агентство Associated Press.

По информации иранских СМИ, среди пострадавших есть раненые в тяжелом состоянии. На место происшествия направлены спасатели и вертолет скорой помощи.

Причина взрыва пока неизвестна. Завод в пригороде города Ардон в 125 километрах от Тегерана производит автомобильные и промышленные аккумуляторные батареи.

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