Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 60 человек

Абуджа, , 21:32 — REGNUM Число погибших в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии возросло до 60 человек, 15 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC), в настоящий момент пожар на нефтепроводе System 2E в штате Абия полностью потушен. Компания обещает в ближайшее время «возобновить перекачку продуктов».

«Мы потушили огонь. Сейчас мы перекачиваем воду по трубопроводу, чтобы обнаружить другие возможные места утечек», — сообщил журналистам представитель NNPC Нду Ухамаду.

Нефтепровод System 2E поставляет бензин с нефтеперерабатывающих заводов Порт-Харкорта для большей части юго-востока и севера Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв на нефтепроводе в штате Абия на юго-востоке Нигерии произошли в пятницу, 12 октября. Авария возникла из-за повреждения нефтепровода при попытке нелегального подключения.

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