На Сахалине разгромили браконьерский стан подпольного икорного производства

Южно-Сахалинск, , 12:12 — REGNUM На Сахалине задержали бригаду браконьеров, незаконно промышлявшую лососем. Злоумышленники полностью перекрыли нерестовую речку Мелкую и успели заготовить 175 кг икры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Браконьерский стан был обнаружен в ходе проведения общественного контроля за соблюдением правил рыболовства на реках Смирныховского района. Мониторинг организовала Ассоциация устойчивого рыболовства Северо-Востока Сахалина и общественной организацией «Экологическая вахта Сахалина». Операцию по задержанию браконьеров провели Смирныховский отдел рыбоохраны и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Сахалинской области.

Уровень организации браконьерского промысла удивил даже оперативников, которые назвали его «уникальным». Незаконный промысел браконьеры вели в глухой тайге, в 40 км от реки и в 12 км от ближайшей дороги. Загородка, перекрывающая путь лососю на нерест, стояла под крутой скалой, с которой стекал ручей. Это обеспечивало «икорных дел мастеров» бесплатной чистой водой в большом количестве.

«Браконьеры опускали к загородке лестницу, спускались по ней со стана для вылова скопившихся за сутки самок горбуши и поднимали икру-сырец наверх, а затем убирали лестницу. Икру к скале подвозили на надувной лодке. Это позволяло не оставлять никаких следов, по которым можно было бы выйти от загородки к жилому стану и икорному производству. На километр вверх и вниз по течению от этого места подняться на этот скалистый берег с реки без специальных приспособлений было невозможно. Выгребали рыбу ночью и ранним утром, когда вероятность случайного обнаружения загородки минимальна, а в остальное время отдыхали и обрабатывали икру. Все необходимое завозили на квадроциклах окружным путем по потайной, тщательно замаскированной тропе. Возможные инциденты предполагалось разрешать с помощью двух карабинов», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Судя по найденному самодельному календарю, огромному количеству продуктов, сотням килограммов соли и десяткам контейнеров для икры, бригада планировала работать почти месяц и заготовить несколько тонн икры. Но успела проработать лишь четыре дня и наполнить готовой продукцией лишь семь контейнеров. Однако прошлые сезоны для них явно были более успешными — все указывало на то, что это подпольное икорное производство действовало здесь не менее 5−6 лет. Только вывоз незаконной продукции и всех вещественных доказательств занял три дня. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В последние годы в Мелкую заходит заметно меньше горбуши, чем в соседние реки на нашем побережье. Пока на реках будут такие браконьерские станы, в них можно пропускать сколько угодно горбуши — на нерест она не пройдет. Мы очень надеемся, что браконьеры понесут наказание по всей строгости эакона», — отметил председатель Ассоциации Северо-Востока Владимир Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жесточайший дефицит икры испытывали даже сахалинские рыбоводные заводы. Причиной стали «нерыбный» год и браконьерство. Эксперты пророчили, что красная икра резко подорожает и может совсем исчезнуть. Сегодня на Камчатке за кило красной икры просят 2200—3000 рублей, в свободном порту Ванино, куда горбуша так и не дошла в нужном количестве, икру продают по 2700 — 3000 рублей.