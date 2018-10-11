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Южная Калифорния готовит убежища из-за приближающегося шторма «Серхио»

Происшествия

Скорость ветра шторма достигает 100 км/ч

Южная Калифорния готовит убежища из-за приближающегося шторма «Серхио»
Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

Мехико, 11 октября 2018, 23:17 — REGNUM  Власти мексиканской Южной Калифорнии организуют убежища для 8000 человек из-за приближающегося шторма «Серхио», 11 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент в штате объявлено предупреждение о надвигающемся шторме. Уже закрыт порт Сан-Карлос. В прибрежных районах будут закрыты школы и другие муниципальные учреждения.

Шторм «Серхио» со скоростью ветра до 100 км/ч принесет на северо-запад Мексики обильные осадки, в связи с чем низменным территориям может угрожать затопление. «Серхио» находится в 715 км к юго-западу от Кабо-Сан-Лазаро и приближается к побережью со скоростью 31 км/ч.

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