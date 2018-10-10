На Мексику надвигается новый шторм

Мехико, , 21:43 — REGNUM К Мексике из Тихого океана приближается тропический шторм «Серхио», в настоящий момент шторм находится в 1500 километров от побережья, 10 октября передает агентство Associated Press.

По информации Национального центра США по слежению за ураганами, сила ветра «Серхио» составляет 110 километров в час, шторм движется к Мексике со скоростью 19 километров в час.

Ожидается, что стихия ударит по Южной Калифорнии в пятницу 12 октября, 13−14 октября шторм затронет юго-западные штаты США.

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