В Сочи хозяину отеля предъявили обвинения по делу об утонувшем ребенке

Сочи, Краснодарский край, , 15:05 — REGNUM Следователи в Сочи в рамках расследования уголовного дела о гибели семилетнего мальчика, упавшего в ливневую канаву в поселке Лазаревском, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности владельцу гостиницы, где отдыхал ребенок. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа, которая располагалась над ливневой канализацией, где проходят люди.

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При этом мужчина не оборудовал ее перилами либо ограждениями, а также не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. В результате 3 августа мальчика сбило потоком воды, после чего он упал в открытую ливневую канаву. Ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. В ходе поисков тело мальчика было обнаружено в районе русла реки Свирка.

Отмечается, что мужчина согласился с обвинениями и признал свою вину, расследование уголовного дела продолжается.

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