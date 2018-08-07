ЧП с ребенком в Сочи: прокуратура нашла изменение в конструкции ливневки

Сочи, Краснодарский край, , 11:49 — REGNUM Участок ливневой канализации в Сочи, где погиб 7-летний мальчик, был перестроен, об этом 7 августа сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, желоб закрывался специальным щитом, однако в день происшествия он был открыт. Кроме того, хозяин расположенной рядом гостиницы переделал ливневку, отметили в прокуратуре.

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Напомним, инцидент произошел 3 августа в поселке Лазаревское. Ребенок вместе с бабушкой шел по улице и упал в ливневую канаву. Мальчика унесло течением в море, помочь ему никто не успел. Позже его тело нашли водолазы в районе русла реки Свирка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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