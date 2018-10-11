Четверг, 11 Октября 2018 года
14:45:52 МСК

Путин получит всю информацию об аварии «Союза»

Происшествия

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали

Путин получит всю информацию об аварии «Союза»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 11 октября 2018, 13:38 — REGNUM  Президент России Владимир Путин будет в полном объеме проинформирован об аварии космического корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Об этом 11 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент получит все необходимые данные. Руководители космической отрасли, добавил Песков, в настоящее время занимаются расследованием инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября при старте космического корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж вернулся на землю в режиме баллистического спуска и был обнаружен спасателями. Медицинская помощь Овчинину и Хейгу не потребовалась.

Читайте также: Названа вероятная причина аварии корабля «Союз МС-10»

А также: «Все живы»: Рогозин об аварийном приземлении экипажа «Союз МС-10»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить