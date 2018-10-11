«Все живы»: Рогозин об аварийном приземлении экипажа «Союз МС-10»

Москва, , 12:45 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что совершивший аварийную посадку экипаж космического корабля «Союз» жив. Об этом глава госкорпорации написал в своем Twitter.

«Экипаж приземлился. Все живы», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Rogozin/status/1050315168385814528

Ранее сообщалось, что на поиски экипажа корабля «Союз МС-10» были направлены спасатели. Ракета-носитель должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга.

В Роскосмосе сообщили, что у ракеты после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экипаж корабля «Союз МС-10» жив и возвращается на землю в режиме баллистического спуска.

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