В Москве полицейский подозревается в краже компьютеров

Москва, , 12:03 — REGNUM В Москве возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в краже с работы пяти компьютеров, сообщает 11 октября пресс-служба столичного следственного управления СКР.

По данным следствия, в период с апреля по август текущего года подозреваемый тайно похитил со склада пять комплектов персональной электро-вычислительной техники, состоящих на балансе полиции. Их стоимость оценивается более чем в 250 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое сотрудников московской полиции были задержаны по подозрению в стрельбе по гражданам из травматического оружия.

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