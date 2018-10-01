В Москве задержаны полицейские, подозреваемые в стрельбе по прохожему

Москва, , 15:20 — REGNUM Двое сотрудников московской полиции задержаны по подозрению в стрельбе по гражданам из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве отметили, что конфликт между полицейскими и молодым человеком 1993 года рождения произошел в воскресенье, 30 сентября, на Дербеневской улице.

«По указанному адресу с ранениями от травматического оружия обнаружен гражданин 1993 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован», — отметили в полиции.

Также сообщается, что оперативники уголовного розыска УВД по Южному округу столицы России задержали в связи с произошедшим двоих сотрудников ОМВД России по Даниловскому району Москвы.

«В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание», — добавили в ведомстве.

Кроме того, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в одном из автосалонов на западе Москвы между посетителями возник спор, в ходе которого один из спорщиков выхватил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот. После этого стрелявший немедленно скрылся на автомобиле.

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