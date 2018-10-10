Добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 40% из-за урагана «Майкл»

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Добыча нефти и газа в Мексиканском заливе серьёзно сократились из-за обрушившегося на регион урагана «Майкл», передаёт 10 октября Financial Times.

Как сообщается, нефтяные компании прекратили добычу на 75 платформах в заливе. Anadarko Petroleum, BHP Billiton, BP и Chevron Corp в целях безопасности эвакуировали своих работников.

В результате, по оценке S&P Global Platts, добыча нефти сократилась на 670 тысяч баррелей, то есть почти на 40%. Кроме этого, на 28% сократилась добыча газа.

Читайте также: Ураган «Майкл» вернет цены на нефть к $85