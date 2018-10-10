Власти Бангладеш готовятся к удару тропического циклона по лагерям рохинджа

Дакка, , 20:21 — REGNUM Тропический циклон «Титли», наступающий на Бангладеш из Индийского океана, угрожает лагерям беженцев-рохинджа в Кокс-Базаре, 10 октября передает агентство Associated Press.

Региональные власти Кокс-Базар в среду 10 октября провели экстренное совещание в связи с угрозой наводнений в местах дислокации приблизительно 700 тыс. беженцев из штата Ракхайн в Мьянме.

В настоящий момент в связи с циклоном объявлено предупреждение для портов Бангладеш в Бенгальском заливе, однако стихия угрожает и низменным территориям на границе с Мьянмой.

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