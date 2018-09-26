Лидер Бангладеш обвинила Мьянму в нежелании решать проблему рохинджа

Дакка, , 10:59 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина обвинила власти Мьянмы в затягивании решения вопроса с возвращением беженцев рохинджа на родину, сообщает 26 сентября Reuters.

«У меня уже есть 160 млн человек», — отметила Хасина, комментируя вопрос с проживанием на территории Бангладеш 700 тыс. беженцев.

«Я не могу взять на себя подобное бремя. Я не могу его взять. Моя страна это не примет», — добавила премьер-министр.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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