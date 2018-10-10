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16 автомобилей Mercedes сгорели в одном из автосалонов Берлина

Происшествия

Полиция подозревает умышленный поджог

Берлин, 10 октября 2018, 11:58 — REGNUM  В ночь на 10 октября на территории берлинского автосалона Mercedes-Welt в районе Шарлоттенбург произошел пожар, передает телеканал N-TV.

Вскоре после полуночи сотрудник охраны услышал взрыв и увидел горящий автомобиль на парковке автосалона. Огонь распространился на близстоящие машины. Всего пострадали 16 автомобилей марки Mercedes — некоторые сгорели полностью, другие получили очень серьезные повреждения.

Пожарная команда в 20 человек работала на месте происшествия два часа. Уголовная полиция начала расследование. Рабочая версия следователей — умышленный поджог.

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