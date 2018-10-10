СКР расследует дело о поджоге редакции СМИ в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу приняли от региональных органов МВД для дальнейшего расследования уголовное дело о хулиганстве, совершенном в одном из бизнес-центров Приморского района Петербурга.

В ночь на 9 октября неизвестный злоумышленник разбил камнем окно в кабинете первого этажа бизнес-центра «Ильич» и бросил в помещение подожженную бутылку с горючей смесью. Начался пожар, который сумели вовремя потушить сотрудники охраны бизнес-центра. Люди не пострадали, нанесен материальный ущерб.

Пострадавший кабинет занимает редакция «Федерального агентства новостей». В момент поджога там находилась девушка, ночной редактор, вовремя обратившаяся за помощью к охране.

Органами ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). За это преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 10 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, которому передано это уголовное дело по инициативе городской прокуратуры.