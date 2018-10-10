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Делом Кокорина и Мамаева занялось ГСУ московского главка МВД

Происшествия

Дела о побоях переданы в ГСУ «ввиду большого общественного резонанса»

Москва, 10 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Резонансные уголовные дела о нанесении побоев гражданам, в которых фигурируют футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, переданы Главному следственному управлению ГУ МВД России по Москве. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Речь идет об инцидентах на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской. Дела о побоях переданы в ГСУ «ввиду большого общественного резонанса». Уточняется, что следователи приступили к расследованию указанных уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября в одном из кафе в Москве произошла потасовка с участием полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина. В драке пострадали глава департамента Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

Кроме того, тем же утром был избит водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, пинающих чужие автомобили на стоянке. В нападении также подозревают Кокорина и Мамаева.

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