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«Зенит» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина

Спорт

Футболки стали недоступны для покупки в интернет-магазине клуба

«Зенит» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина
Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Санкт-Петербург, 10 октября 2018, 08:47 — REGNUM  «Зенит» прекратил продажу футболок с фамилией нападающего Александра Кокорина. Об этом 10 октября сообщает «Чемпионат».

Футболки с фамилией Кокорина, который подозревается в дебоше и избиении нескольких человек в центре Москвы, стали недоступны для покупки в интернет-магазине клуба.

Напомним, 8 октября Кокорин с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболист ударил госслужащего стулом по голове. Кроме того, дебоширы жестоко избили на улице водителя «Первого канала».

9 октября они были задержаны полицией. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС может пожизненно отстранить Кокорина и Мамаева от футбола

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