Четыре человека пострадали в маршрутке при столкновении с BMW в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Автомобиль BMW столкнулся с маршрутным микроавтобусом Volkswagen Crafter в Выборгском районе Санкт-Петербурга утром 9 октября. Пострадали четыре человека, находившиеся в маршрутке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла около 09:30 на пересечении Светлановского проспекта с улицей Орбели. Иномаркой управляла женщина 1984 года рождения, микроавтобусом маршрута №65 — мужчина, 1992 года рождения.

«В результате ДТП в автобусе один пассажир получил тяжелые травмы, три пассажира — травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка», — уточнили в УГИБДД.

Читайте также: Жертвами ДТП с микроавтобусом в Ленобласти стали граждане Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Кингисеппском районе около 07:40 на 41-м километре подъезда к порту Усть-Луга микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter наехал на силовые ограждения дороги, в результате чего опрокинулся. На месте погиб один человек, еще один умер в больнице, шесть человек получили травмы. Все они граждане Белоруссии.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении водителя, мужчины 1987 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ. Подозреваемый задержан.