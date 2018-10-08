Жертвами ДТП с микроавтобусом в Ленобласти стали граждане Белоруссии

Москва, , 19:57 — REGNUM В результате ДТП, произошедшего сегодня в Кингисеппском районе Ленинградской области, пострадали восемь граждан Белоруссии, двое из них скончались. Об этом сообщается на странице посольства Белоруссии в Twitter.

Отмечается, что белорусские дипломаты в настоящее время находятся в контакте с властями Ленинградской области в связи с произошедшим.

Как передавало ИА REGNUM, авария произошла сегодня около 07:40 на 41-м километре подъезда к порту Усть-Луга. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter наехал на силовые ограждения дороги, в результате чего опрокинулся. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

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