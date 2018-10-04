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Обвиненный в стерилизации женщин экс-президент Перу доставлен в больницу

Происшествия

После того, как суд отменил решение о его помиловании

Сантьяго, 4 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Бывшего президента Перу Альберто Фухимори госпитализировали в больницу после того, как суд отменил решение о его помиловании, сообщает Comercio.

По данным издания, Фухимори был доставлен в одну из клиник перуанской столицы из своего дома. Сразу после этого в медицинское учреждение прибыла судебная полиция для наблюдения за состоянием бывшего лидера и возможного исполнения решения суда.

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Напомним, Фухимори был приговорен к 25 годам тюремного заключения в 2009 году. В частности, ему вменялось в вину создание «эскадронов смерти», терроризировавших население в поисках противников режима в начале 90-х годов.

Международный суд обвинил диктатора в убийстве 51 человека. В декабре 2017 года действующий президент Перу Педро Кучински объявил помилование для своего коллеги в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако в начале октября 2018 года Верховный суд Перу отменил помилование.

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