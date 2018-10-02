МОМ: у побережья Марокко утонули 34 беженца

Мадрид, , 23:46 — REGNUM Согласно заявлению представителей Международной организации по миграции (МОМ), жертвами кораблекрушения у берегов Марокко стали не менее 34 мигрантов, 2 октября передает агентство Reuters.

«В воскресенье утонула лодка с 60 людьми на борту. По меньшей мере 34 человека утонули… 26 выжили», — сообщил журналистам представитель МОМ Джоэл Миллман.

Как сообщало ИА REGNUM, о бедствии судна с мигрантами у берегов Марокко стало известно 1 октября из заявления испанской правозащитной организации Caminando Fronteras.

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