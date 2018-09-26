Военные Марокко атаковали лодку с мигрантами

Рабат, , 19:34 — REGNUM Корабль ВМФ Марокко обстрелял лодку с 25 мигрантами на борту, 26 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению правозащитных организаций, в результате атаки погибла 23-летняя девушка, ранения получили ещё три человека. Все мигранты на борту, а также перевозившие их двое граждан Испании, были арестованы.

Правительство Марокко подтвердило факт атаки, однако не дало никаких комментариев о причинах применения силы против гражданского судна.

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