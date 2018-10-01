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Два грузовика и автомобиль столкнулись в Ставропольском крае

Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 1 октября, в городе Изобильный

Два грузовика и автомобиль столкнулись в Ставропольском крае
Иллюстрация: СТАВПБДД
Столкновение двух грузовиков в Ставропольском крае

Ставрополь, 1 октября 2018, 21:32 — REGNUM  В Ставропольском крае столкнулись три транспортных средства — «КамАЗ», грузовик «Вольво» с пустой цистерной и автомобиль «Киа Рио». Об этом, как передает ГТРК Ставрополье, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 1 октября, в городе Изобильный. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (водитель «КамАЗа»).

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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