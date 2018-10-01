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Маршрутка и четыре автомобиля столкнулись в Москве

Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 1 октября, на пересечении улиц Свободы и Планерная

Москва, 1 октября 2018, 17:16 — REGNUM  На северо-западе Москвы столкнулись сразу пять транспортных средств — маршрута и четыре легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

ДТП произошло в понедельник, 1 октября, на пересечении улиц Свободы и Планерная. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек.

«Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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