В Пензе автомобиль Audi сбил троих пешеходов

Пенза, , 20:17 — REGNUM В Пензе легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 15:35 на улице Мира. Водитель автомобиля Audi допустил наезд на пешеходов, переходивших дорогу.

Сообщается, что в результате ДТП две женщины и один мужчина были госпитализированы.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.