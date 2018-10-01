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В Пензе автомобиль Audi сбил троих пешеходов

Происшествия

Пострадавшие доставлены в больницу

В Пензе автомобиль Audi сбил троих пешеходов
Unsplash
Пешеходный переход

Пенза, 1 октября 2018, 20:17 — REGNUM  В Пензе легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 15:35 на улице Мира. Водитель автомобиля Audi допустил наезд на пешеходов, переходивших дорогу.

Сообщается, что в результате ДТП две женщины и один мужчина были госпитализированы.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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