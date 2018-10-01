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В Восточно-Китайском море затонуло рыболовное судно

Происшествия

В ходе спасательной операции задействованы пять судов, вертолет и более 20 рыбацких лодок

Пекин, 1 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Продолжается спасательная операция на месте крушения рыболовного судна в морской акватории у восточного побережья Китая в китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает 1 октября агентство «Синьхуа».

Отмечается, что на текущий час пропавшими без вести числятся восемь членов экипажа судна, потерпевшего крушение в 70 морских милях к северо-востоку от порта Шипу уезда Сяншань. В поисках людей принимают участие сотрудники Центра по спасению на море провинции. В ходе операции задействованы пять судов, вертолет и более 20 рыбацких лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа лодка с 14 рыбаками пошла ко дну у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая. Тогда удалось по горячим следам спасти троих человек.

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Происшествия на воде
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