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Лодка с 14 рыбаками затонула у восточных берегов Китая

Происшествия

Трое находившихся в лодке были спасены, еще 11 продолжают числиться пропавшими без вести

Ханчжоу, Китай, 6 августа 2018, 04:02 — REGNUM  Рыбацкая лодка с 14 членами экипажа на борту затонула у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел после обеда по местному времени 4 августа. Трое находившихся в лодке были спасены, еще 11 продолжают числиться пропавшими без вести. Морской и рыболовецкий департамент уезда Сяншань города Нинбо был мобилизован в рамках поисково-спасательной операции, личности пропавших остаются неизвестными.

Напомним, что в середине июля у берегов Шанхая грузовое судно «Шуньцян-2» с 3 тыс. тонн стального проката на борту столкнулось с другим судом, в результате чего за бортом оказались 13 человек, из которых оперативно удалось спасти только троих.

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