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Полиция Германии арестовала участников группировки «Революция Хемниц»

Происшествия

Им вменяется в вину создание террористической организации

Полиция Германии арестовала участников группировки «Революция Хемниц»
Полиция Германии. Задержание

Хемниц, Германия, 1 октября 2018, 15:26 — REGNUM  Полиция Германии арестовала предполагаемых участников правой террористической группировки в Саксонии и Баварии, передает телеканал N-TV 1 октября.

Речь идет о шести самопровозглашенных членах гражданской обороны — это молодые мужчины в возрасте от 27 до 31 года, члены группировки «Революция Хемниц». Их предполагаемый лидер Кристиан К. был арестован в середине сентября. Им вменяется в вину нападение на лиц иностранного происхождения, совершенное 14 сентября, и создание террористической организации. Также полиция предполагает, что они готовили нападение и провокации ко Дню германского единства (3 октября).

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад по саксонскому городу Хемниц прокатилась волна несанкционированных массовых акций протеста против миграционной политики, в которых приняли участие тысячи человек. Поводом послужила гибель местного жителя от рук выходцев с Ближнего Востока в ночь на 26 августа.

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Политическая жизнь Германии
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