Загрязнённая АЛРОСА река Вилюй не очистилась в обещанные сроки

р-н Вилюйский, Якутия, , 09:58 — REGNUM Эксперты министерства экологии Якутии заявляли, что загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского рассыпного месторождения алмазов, принадлежащих АЛРОСА, должна была пройти по реке Вилюй до 7 сентября, но этого не случилось. По данным мониторинга республиканского управления Роспотребнадзора за 14 сентября фоновые показатели по наличию взвесей в воде оставались превышенными в селе Верхневилюйск (в 4 раза) и городе Вилюйск (в 3 раза), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В районе сёл Сунтар и города Нюрба вода к тому времени уже очистилась, пояснили в Роспотребнадзоре. Между тем, жители расположенного выше эти населённых пунктов села Сюльдюкар 16 сентября пожаловались в блогах на медленное реагирование АЛРОСА на просьбы о поставках питьевой воды.

«Далёкое эвенкийское село Сюльдюкар страдает от отсутствия с момента аварии на дамбах дражного полигона АК АЛРОСА на реке Ирелях 17 августа 2018 года. Представитель наслега Вера Афанасьева ходит по кабинетам в Якутске и несколько раз выступила на общественных мероприятиях», — жалуются люди.

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Ранее в АЛРОСА поясняли, что водовозки в сёла республики, расположенных по берегам реки Вилюй, передавались сразу после обращений из поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты министерства экологии республики высказывали мнение, полностью вода в реке Вилюй очистится предположительно до 7 сентября.

Напомним, 17 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз.

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