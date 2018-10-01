Ураган «Роса» слабеет по пути к Мексике

Мехико, , 03:15 — REGNUM Ураган «Роса» в Тихом океане ослаб до первой категории — сила ветра урагана составляет 120 километров в час и продолжает падать, 1 октября передает агентство Associated Press.

Согласно прогнозам метеорологов, за ближайшие сутки ураган ослабнет до тропического шторма. Тем не менее, «Роса» угрожает западу Мексики и юго-западным штатам США обильными осадками.

В настоящий момент «Роса» находится в 415 километрах от мексиканского побережья и движется со скоростью 19 километров в час. Стихия обрушится на Южную Калифорнию в ночь с 1 на 2 октября.

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