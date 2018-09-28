Ураган «Роса» в Тихом океане набирает силу

Мехико, , 07:55 — REGNUM Мощь урагана «Роса» в Тихом океане, который движется по направлению к побережью Мексики, ещё больше возросла. По данным Национального центра США по изучению ураганов, в настоящее время он усилится до четвёртой категории.

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По данным метеорологов, скорость ветра внутри стихии достигает 230 километров в час. В настоящее время ураган находится 975 километрах от южной оконечности мексиканского штата Нижняя Калифорния. Предполагается, что земли он достигнет к началу следующей недели, однако мощную разрушительную силу к этому моменту растеряет и ослабеет до уровня тропического шторма.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый тропический шторм в этом сезоне сформировался в Тихом океане в начале июня. Шторм «Алетта» наблюдался в 595 километрах на юго-западе от мексиканского порта Мансанильо. Скорость ветра достигала 75 км/ч.

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