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Капитан теплохода на Москва-реке уличен в разжигании мангала на палубе

Происшествия

Нарушители привлечены к административной ответственности

Москва, 28 сентября 2018, 13:55 — REGNUM  На пассажирском теплоходе «Роза ветров», курсирующем по Москва-реке, выявлено нарушение правил противопожарной безопасности — на судне разводился огонь в мангале. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Отмечается, что в результате проверки на объектах водного транспорта столицы выявлены и другие нарушения.

«Стоянка теплоходов «Москва 24», «Солярис», «Вдохновение» и «Прага» организована в неположенном месте, у теплохода «Москва 222» отсутствует схема эвакуации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ММТП отметили, что капитаны теплоходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил плавания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в районе Бережковской набережной на Москве-реке произошел пожар на теплоходе, с горящего судна были эвакуированы 113 человек. В результате инцидента тогда никто не пострадал.

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Происшествия на воде
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