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Более ста человек эвакуировали с горящего теплохода на Москве-реке

Происшествия

Чп произошло в районе Бережковской набережной

Москва, 2 сентября 2018, 01:03 — REGNUM  Пожар на теплоходе произошёл вечером 1 сентября на Москве-реке в районе Бережковской набережной, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, площадь, охваченная огнём, составила один квадратный метр, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник в экстренных службах сообщил агентству «Москва», что с горящего судна буди эвакуированы 113 человек. Как уточняется, небольшое возгорание произошло в трюме теплохода.

Напомним, днём ранее на Москве-реке в районе Андреевской набережной произошло столкновение двух судов. В результате ЧП незначительные травмы получили два человека.

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