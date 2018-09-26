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На борту летевшего в Австралию самолета произошел пожар

Происшествия

Из-за смартфона

Канберра, 26 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  У одного из пассажиров летевшего из США в Австралию самолета взорвался смартфон, в результате на борту воздушного судна начался пожар, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел за два часа до посадки. Пассажиры бизнес-класса почувствовали запах жженой резины. Выяснилось, что у одного из пассажиров телефон застрял в сиденье, а когда он попытался его достать, то смартфон взорвался.

Отмечается, что бортпроводники ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. После того, как инцидент был устранен, пилот связался с оперативным центром и решил продолжить полет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее летевший рейсом Уфа — Сочи самолет Ту-204 вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания левого двигателя. В этот момент на борту воздушного судна находились 202 пассажира. Причиной возгорания двигателя самолета стало разрушение лопаток компрессора высокого давления.

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Авиапроисшествия
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