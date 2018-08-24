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В Росавиации выяснили причины возгорания двигателя самолета Уфа — Сочи

Происшествия

Серьезных последствий удалось избежать благодаря слаженным действиям экипажа

В Росавиации выяснили причины возгорания двигателя самолета Уфа — Сочи
Laurent ERRERA
ТУ-204 авиакомпании Red Wings

Москва, 24 августа 2018, 17:31 — REGNUM  Причиной возгорания двигателя самолета, следовавшего из Уфы в Сочи, стало разрушение лопаток компрессора высокого давления. Члены экипажа воздушного судна среагировали на ситуацию слаженно, за что будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Росавиации Александр Нерадько.

«Разрушающиеся детали лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара», — уточнил Нерадько. По его словам, титановый пожар — очень редко встречающееся, но опасное явление.

Он подчеркнул, что экипаж среагировал слаженно и произвел немедленную посадку.

«Росавиация представила и кабинный, и летный экипаж к награждению государственными наградами», — заключил глава ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рано утром 22 августа самолет Ту-204 рейса Уфа — Сочи авиакомпании Red Wings запросил экстренную посадку вскоре после взлета, так как в левом двигателе начался пожар.

На борту находились 202 пассажира, в том числе более 40 несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал. Аварийную посадку с загоревшимся двигателем пассажиры сняли на видео

По факту аварийной посадки проверку проводила Уфимская транспортная прокуратура и комиссия Росавиации.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Пассажиры, которые стали участниками происшествия, были доставлены в Сочи резервным бортом авиакомпании Red Wings. От полета отказались около 50 пассажиров. Задержка в пути составила около 6 часов по сравнению с ранее запланированным временем.

Читайте ранее в этом сюжете: Аварийная посадка Ту-204 в аэропорту Уфы вылилась в уголовное дело

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Авиапроисшествия
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