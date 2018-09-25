Труп в песочнице: очередная разборка просителей убежища в Австрии

Линц, Австрия, , 11:30 — REGNUM Ссора между просителями убежища из Афганистана на детской площадке в австрийском городе Линц привела к смертельному исходу, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел 24 сентября в 18 часов по местному времени в районе Линца Альт-Урфар. Несколько молодых выходцев из Афганистана начали драку на детской площадке. В ходе драки 19-летний юноша получил ранение в грудь. Скорая помощь обнаружила его лежащим в детской песочнице, но спасти не смогла. При нем были найдены наркотики.

Полиция объявила в розыск предполагаемых участников драки и задержала 16-летнего подростка, при котором было обнаружено орудие убийства. Он объявлен главным подозреваемым, но до сих пор не допрошен — полиция ждет переводчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в одном из австрийских городов два десятка выходцев из Афганистана устроили драку с использованием топоров на детской площадке, деля «свою» территорию.

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